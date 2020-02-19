В Бобруйске проходят финальные мероприятия Республиканской акции «Безопасность в каждый дом»

Мероприятие прошло в одном из торговых центров города. Пропагандисты Бобруйского горрайотдела по ЧС организовали тематические площадки «Причины пожара», «Помощь рядом», «Эвакуация», а также конкурсы и викторины для детей. Посетители центра на площадке «Причины пожара» могли познакомит­ься с основными причинами пожара и получить полезные ответы, как правильно эксплуатировать печь, чем опасны неисправные электроприборы и неосторожное курение, как потушить пламя на сковороде.

На площадке «Помощь рядом» инспекторы МЧС рассказывали про маленького помощника пожарного извещателя, который прост в установке и обслуживании. А также напоминали про мобильное приложение «МЧС Беларуси: помощь рядом», с помощью которого можно повторить правила безопасности и моментально сообщить о беде.

Также работники МЧС напоминали посетителям о правилах поведения в случае пожара, показывали знаки эвакуации, родители и дети могли поиграть в «Эвакуацию». А юные бобруйчане могли посоревноваться, на скорость разворачивая конфеты в крагах или зачитывая любимый журнал «Юный спасатель».