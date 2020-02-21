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Общество

В Бобруйске проходит выдвижение кандидатов в областной Молодежный Парламент

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В Бобруйске проходит выдвижение кандидатов в областной Молодежный Парламент

Молодежный парламент создадут при Могилевском областном Совете депутатов.

Уже сейчас в Бобруйске проходят собрания  по выдвижению кандидатов из числа учащихся учреждений образования, членов молодежных общественных организаций и объединений, молодых работников трудовых коллективов (возраст: от 18 до 31 года).

В первых числах марта уже состоится городское собрание уполномоченных по выдвижению кандидатур и избранию его членов. Тогда и станет известен состав Молодежного Парламента при Могилевском областном Совете депутатов.

Молодым парламентариям предстоит изучать основы депутатской деятельности и не только. По согласованию с областным Советом депутатов они получают возможность участвовать в работе его сессий, заседаний президиума, постоянных и временных комиссий, организовывать совещания, семинары, форумы, конференции и иные мероприятия, выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни.

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