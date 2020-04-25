Около 500 деревьев высадили возле Ледового дворца. И убрали мусор
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Сотрудники Бобруйского горисполкома присоединились к акции чистоты, порядка и красоты родного города. Около 500 деревьев высадили возле Ледового дворца, и убрали мусор. Совсем скоро деревца подрастут и обрадуют бобруйчан зеленой свежестью пушистых крон.
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