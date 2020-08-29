В Бобруйске проходит сельскохозяйственная ярмарка

Ярмарка работает 29 и 30 августа на улице Максима Горького (проезжая часть вдоль дома № 41) и на улице Ульяновской 35/31 (возле Дворца искусств) с режимом работы с 12-00 до 19-00.

Покупателям предложен широкий ассортимент плодовоовощной продукции, мясопродуктов, рыбы, кондитерских изделий, продуктов пчеловодства.