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В Бобруйске проходит сельскохозяйственная ярмарка

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В Бобруйске проходит сельскохозяйственная ярмарка

Ярмарка работает 29 и 30 августа на улице Максима Горького (проезжая часть вдоль дома № 41) и на улице Ульяновской 35/31 (возле Дворца искусств) с режимом работы с 12-00 до 19-00.

Покупателям предложен широкий ассортимент плодовоовощной продукции, мясопродуктов, рыбы, кондитерских изделий, продуктов пчеловодства.

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