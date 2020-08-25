В Бобруйске проходит акция «В центре внимания – дети!»

На Бобруйщине стартовала профилактическая акция «В центре внимания – дети!». Традиционно первый ее этап проходит в объектах торговли, специализирующихся на реализации товаров для детей. Одними из первых таких магазинов, которые посетили работники Бобруйского горрайотдела по ЧС, стали «Буслiк» и «Мини Макс» в центре города. Желающие могли сдать «Экзамен по безопасности». Для этого родители и дети проходили поэтапно задания, в которых нужно было правильно вызвать спасателей, вспомнить, как действовать при пожаре и что обозначают эвакуационные знаки, сложить тематический пазл и надеть боевую одежду спасателя.

Участники, сдавшие экзамен, получали сертификаты и призы от работников Бобруйского ГРОЧС. Основная цель проводимых мероприятий, напомнить родителям, что знания о правилах безопасности нельзя приобрести в отделе школьных принадлежностей. Правилам безопасности своего ребенка можно только научить!

Елена Кричко, инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям