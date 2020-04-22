В Бобруйске продолжается набор безработных граждан на профессиональную переподготовку

Продолжается набор безработных граждан по программе обучающих курсов «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих и некоммерческих организациях (от теории бухучета до формирования бухгалтерской отчетности в 1С)», «Предприниматель (индивидуальный)».

Граждане, осуществляющие уход за ребенком в возрасте до 3 лет (кроме граждан, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет), могут быть направлены органами по труду, занятости и социальной защите на профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации или для освоения содержания образовательной программы обучающих курсов в порядке и на условиях, определенных для безработных.

Сроки обучения определяются по факту комплектования учебной группы в количестве не менее 12 человек. Обучение бесплатное, выплачивается стипендия.

По вопросам профобучения обращаться: г.Бобруйск, ул.Гоголя, 7, в отдел профессиональной ориентации и профессионального обучения (кабинет №31), тел.709334, 720439.