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Общество

В Бобруйске появился автобус «МЧС Беларуси: Помощь рядом»

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В Бобруйске появился автобус «МЧС Беларуси: Помощь рядом»

На дорогах города на Березине появился автобус, который выполняет не только функцию перевозки пассажиров, но и профилактическую. О безопасности горожан позаботились спасатели Бобруйска.

Изображения на транспорте напоминают всем гражданам о правилах безопасного поведения и мобильном приложении "МЧС Беларуси: Помощь рядом", которое позволяет быстро сориентироваться в нестандартных ситуациях и имеет ряд функций, направленных на обучение населения безопасности жизнедеятельности, оказание первой медицинской помощи, получение оповещение о штормовых  предупреждениях, а также имеет другие полезные разделы.

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