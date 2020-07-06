В Бобруйске появилась стена плача. Помолиться и оставить записки можно уже сейчас

Как рассказал раввин Шауль Хабабо, ремонтные работы подходят к концу.

Стена плача находится внутри площадки «Еврейский дворик», которую открыли в августе 2019 года.

– Стена плача у нас была и раньше, находилась в работающей синагоге. Но сейчас людям будет еще удобнее приходить, чтобы помолиться и оставить записки, ведь она находится в открытом доступе на улице и работает круглосуточно, – отметил Шауль Хабабо. – Бобруйчане уже могут прийти.

Планируется, что все записки будут собираться и направляться на Стену Плача в Иерусалим каждый месяц. Но это при условии, что граница с Израилем будет открыта.

На этом работы на объекте не заканчиваются. В ноябре возле синагоги поставят памятник, который будет выполнен в виде дерева.

– Внизу будет Звезда Давида, на которой укажем города и количество погибших евреев в годы Великой Отечественной войны. Сверху отметим, где есть еврейские общины в Беларуси сейчас, – говорит раввин.

Торжественное открытие объектов планируется в ноябре этого года. Все строительные работы ведутся за счет пожертвований.