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Общество

В Бобруйске появилась ромашковая онлайн-поляна пожеланий на предстоящее лето

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В Бобруйске появилась ромашковая онлайн-поляна пожеланий на предстоящее лето

В отделении дневного пребывания для инвалидов учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г.Бобруйска» накануне встречи с летом организована  «ромашковая онлайн-поляна пожеланий». Потрудились над ее созданием руководитель кружка «Веселый досуг» Оксана Александровна Шлапакова и молодые люди с инвалидностью.
Для ее сотворения понадобилась бумага, ножницы, ручка и искренние пожелания друзьям на предстоящее лето. В отличие от обычных ромашек, эти никогда не завянут, всегда будут цвести.  А написанные от души пожелания обязательно сбудутся.
Присоединиться  онлайн и «посадить» свой цветок с пожеланиями на «ромашковой поляне» может любой желающий. Для этого нужно перейти по ссылке https://ok.ru/smotriteiu, стать участником группы и в комментариях  оставить свои пожелания. ­
Пусть наше наступающее  лето будет счастливым, ярким и солнечным. И, конечно, цветут  и радуют ромашки и другие цветы.

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