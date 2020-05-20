В Бобруйске подвели итоги литературного онлайн-конкурса для людей с инвалидностью «Я расскажу вам о войне…»

Для участников отделения дневного пребывания для инвалидов учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г.Бобруйска» в мае был организован онлайн-конкурс «Я расскажу вам о войне...», посвященный 75-летию Великой Победы.

Была сделана видеозапись участников конкурса, где они читали стихи на военную тематику. В течение трех недель в официальной группе отделения центра «Смотрите и удивляйтесь!» все желающие могли проголосовать за понравившегося конкурсанта.

По результатам голосования в интернете и оценкам жюри определились победители конкурса. Все участники были отмечены дипломами и памятными подарками.