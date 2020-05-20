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В Бобруйске подвели итоги литературного онлайн-конкурса для людей с инвалидностью «Я расскажу вам о войне…»

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В Бобруйске подвели итоги литературного онлайн-конкурса для людей с инвалидностью «Я расскажу вам о войне…»

Для участников отделения дневного пребывания для инвалидов учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г.Бобруйска»  в мае был организован онлайн-конкурс  «Я расскажу вам о войне...», посвященный 75-летию Великой Победы.

Была сделана видеозапись участников конкурса, где они читали стихи на военную тематику. В течение трех недель в официальной группе  отделения центра «Смотрите и удивляйтесь!» все желающие могли проголосовать за понравившегося конкурсанта.

По результатам голосования в интернете и оценкам жюри определились победители конкурса. Все участники были отмечены дипломами и памятными подарками.

  • Дипломом за самое выразительное исполнение награждена Ольга Пинчук (стихотворение «Память», автор Георгий Сорока);
  • Диплома за самое артистическое исполнение была удостоена Анастасия Ситник (стихотворение  «Это было в мае на рассвете», автор Георгий Рублев);
  • Дипломом за эмоциональное исполнение отмечена Ирина Юшкевич, а дипломом за искреннее исполнение Сергей Юшкевич (стихотворение «Мы помним»,  автор Елена Самарина-Эндерс);
  • Диплом за волю к победе у Ольги Бобковой (стихотворение «День памяти», автор Сергей Орлов);
  • Диплом за проникновенное исполнение у Юлии Кошель (стихотворение «Его зарыли в шар земной», автор Сергей Орлов).
  • Дипломом за проникновенное исполнение песни на военную тематику отмечен Илья Арешко (песня «Пришла война» из репертуара Стаса Михайлова).
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