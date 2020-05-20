В Бобруйске подвели итоги литературного онлайн-конкурса для людей с инвалидностью «Я расскажу вам о войне…»
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Для участников отделения дневного пребывания для инвалидов учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г.Бобруйска» в мае был организован онлайн-конкурс «Я расскажу вам о войне...», посвященный 75-летию Великой Победы.
Была сделана видеозапись участников конкурса, где они читали стихи на военную тематику. В течение трех недель в официальной группе отделения центра «Смотрите и удивляйтесь!» все желающие могли проголосовать за понравившегося конкурсанта.
По результатам голосования в интернете и оценкам жюри определились победители конкурса. Все участники были отмечены дипломами и памятными подарками.
- Дипломом за самое выразительное исполнение награждена Ольга Пинчук (стихотворение «Память», автор Георгий Сорока);
- Диплома за самое артистическое исполнение была удостоена Анастасия Ситник (стихотворение «Это было в мае на рассвете», автор Георгий Рублев);
- Дипломом за эмоциональное исполнение отмечена Ирина Юшкевич, а дипломом за искреннее исполнение Сергей Юшкевич (стихотворение «Мы помним», автор Елена Самарина-Эндерс);
- Диплом за волю к победе у Ольги Бобковой (стихотворение «День памяти», автор Сергей Орлов);
- Диплом за проникновенное исполнение у Юлии Кошель (стихотворение «Его зарыли в шар земной», автор Сергей Орлов).
- Дипломом за проникновенное исполнение песни на военную тематику отмечен Илья Арешко (песня «Пришла война» из репертуара Стаса Михайлова).
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