В Бобруйске подвели итоги дистанционного фотоконкурса «Быть здоровым, жить активно – это стильно!»

С целью повышения творческого мастерства и формирования активной жизненной позиции у современной молодежи с 15 по 30 июня проходил дистанционный фотоконкурс «Быть здоровым, жить активно – это стильно!», посвященный Международному дню молодежи. Организатором выступил культурно-массовый сектор ГУК «Дворец искусств г. Бобруйска» при поддержке сети одного из фитнес-клубов Участие в фотоконкурсе приняла активная и креативная молодежь, проживающая и работающая на территории города.

Участники фотоконкурса продемонстрировали широкой аудитории свои неоспоримые таланты и активную жизненную позицию: прогулки по родному городу, отдых на природе, занятие здоровым образом жизни в спортивном клубе, велосипедные прогулки по любимому городу. Среди участников также были и творческие конкурсанты, которые поделились фотографиями своей творческой деятельности – это вокал и хореография.

В рамках фотоконкурса участникам необходимо было выполнить следующие условия: подписаться в социальной сети «Инстаграм» на @dvorezbobr и @eva_by; выложить в своих аккаунтах фотографию, где участник запечатлел свой активный образ жизни (занятие спортом, отдых на природе, прогулки по родному городу и др.) с хэштегом #активнаямолодежь2020 и упомянуть: @dvorezbobr; написать в комментариях к этому посту «УЧАСТВУЮ» и отметить двух друзей, которым тоже было бы интересно принять участие.

По результатам конкурса фотоматериал оценивало строгое, но компетентное жюри в составе: Татьяны Ефремовой – заместителя директора по культурно-досуговой работе ГУК «Дворец искусств г. Бобруйска», Ольги Чайковой – режиссера массовых праздников культурно-массового отдела, Натальи Шуликовой – художественного руководителя ГУК «Дворец искусств г. Бобруйска» и Маргариты Дайнеко – руководителя отдела маркетинга сети фитнес-клуба «Eva.by».

I место – Анастасия Назарова, учащаяся ГУО «Средняя школа №31 г. Бобруйска».

II место – Екатерина Онищенко, воспитатель ГУО «Ясли-сад №57 г. Бобруйска».

III место – Екатерина Яковенко, студентка 3 курса Могилевского государственного университета им. А.А. Кулешова.

2 июля победители фотоконкурса были награждены сертификатами на услуги фитнес-клуба.

Методист

культурно-массового сектора

ГУК «Дворец искусств г. Бобруйска»

Ирина Овсяникова