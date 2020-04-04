В Бобруйске подтвержден один случай короновирусной инфекции
1 737 0
В Бобруйске подтвержден один случай короновирусной инфекции, - об этом сообщила заместитель главного врача УЗ "БЦБ" Оксана Крупенич.
Сотрудниками милиции, санитарной службы и медицинскими работниками контролируется выполнение режима самоизоляции граждан, прибывших из стран, в которых фиксируется локальное распространение короновирусной инфекции.
На сегодня заболеваемость ОРИ по городу ниже порога на 31,6 процента, а по сравнению с предыдущей неделей - ниже на 6,4 процента.
также
-
Могилевские медики опровергают фейки о положении в больницах (видео)
-
4 человека больны коронавирусом в Могилевской области (видео)
-
Будьте в курсе! О ситуации с коронавирусом
-
В Бобруйске подтвержден один случай короновирусной инфекции
-
Минспорта рекомендует до 20 апреля приостановить проведение спортивных мероприятий для детей и подростков