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В Бобруйске отменяются и временно не будут курсировать некоторые поезда

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В Бобруйске отменяются и временно не будут курсировать некоторые поезда

п.149/150 Минск-Минеральные-воды с 24.03.2020 г.
п.301/302 Минск-Адлер  с 23.03.2020 г.
п.389/390 Минск-Анапа с 22.03.2020 г.
БПВ Солигорск-Москва с 19.03.2020 г. отпр. 18.11
БПВ Солигорск - Санкт-Петербург с 19.03.2020 г. отпр. 18.11
БПВ Гомель-Архангельск с 19.03.2020 г.отпр. 08.58
БПВ Гомель-Новосибирск с 20.03.2020г. отпр. 08.58
БПВ Гомель-Мурманск с 20.03.2020г. отпр. 03.30
с 16.03.2020 г.
п. № 100 Минск- Запорожье    отпр. 09.53
п. № 099 Запорожье-Минск    отпр. 22.02
п. № 086 Минск-Киев    отпр. 00.36
п. № 085 Киев-Минск   отпр. 06.53
п. № 032 Рига-Киев   отпр.09.09
п. № 031 Киев-Рига   отпр. 21.45
п. № 094 Минск-Одесса    отпр.16.54
п. № 093 Одесса-Минск    отпр.11.27
БПВ  Минск-Кишинев    отпр. 09.53
БПВ Кишинев-Минск    отпр. 22.02

Денежные средства за неиспользованные проездные документы на отмененные поезда выплачиваются в полном размере

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