В Бобруйске отменяются и временно не будут курсировать некоторые поезда

п.149/150 Минск-Минеральные-воды с 24.03.2020 г.

п.301/302 Минск-Адлер с 23.03.2020 г.

п.389/390 Минск-Анапа с 22.03.2020 г.

БПВ Солигорск-Москва с 19.03.2020 г. отпр. 18.11

БПВ Солигорск - Санкт-Петербург с 19.03.2020 г. отпр. 18.11

БПВ Гомель-Архангельск с 19.03.2020 г.отпр. 08.58

БПВ Гомель-Новосибирск с 20.03.2020г. отпр. 08.58

БПВ Гомель-Мурманск с 20.03.2020г. отпр. 03.30

с 16.03.2020 г.

п. № 100 Минск- Запорожье отпр. 09.53

п. № 099 Запорожье-Минск отпр. 22.02

п. № 086 Минск-Киев отпр. 00.36

п. № 085 Киев-Минск отпр. 06.53

п. № 032 Рига-Киев отпр.09.09

п. № 031 Киев-Рига отпр. 21.45

п. № 094 Минск-Одесса отпр.16.54

п. № 093 Одесса-Минск отпр.11.27

БПВ Минск-Кишинев отпр. 09.53

БПВ Кишинев-Минск отпр. 22.02

Денежные средства за неиспользованные проездные документы на отмененные поезда выплачиваются в полном размере