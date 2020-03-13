В Бобруйске отменяются дополнительные рейсы по маршруту №3
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В Бобруйске отменяются дополнительные рейсы по маршруту №3 в выходной и рабочий день с 13 марта по причине низкого пассажиропотока.
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