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В Бобруйске отменяются дополнительные рейсы по маршруту №3

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В Бобруйске отменяются дополнительные рейсы по маршруту №3

В Бобруйске отменяются дополнительные рейсы по маршруту №3 в выходной и рабочий день с 13 марта по причине низкого пассажиропотока.

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