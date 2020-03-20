В Бобруйске открылся 4-й по счету магазин «Виталюр»

ОДО «Виталюр» открыло 4-й магазин в Бобруйске и 65-й торговый объект в сети. Новый супермаркет располагается по адресу: ул. Парковая, 55а и имеет площадь 590 кв.м.
В уютном современном супермаркете представлен традиционный для «Виталюра» широкий ассортимент рыбы и морепродуктов, также есть зона для выпекания и приготовления суши. Еще здесь располагается пароконвектомат для приготовления гриля с теплой витриной, где курица не остывает. В магазине представлено 550 товаров под собственной торговой маркой, которая в 2019 году победила в конкурсе «Выбор года».
В новом супермаркете собраны многие полюбившиеся клиентам «Виталюра» решения. Это кофепоинт, где можно самостоятельно сделать себе кофе прямо в торговом зале и оплатить его на выходе из магазина, весы самообслуживания. Приятными дополнительными услугами можно воспользоваться «ЗА СПАСИБО»: в категории «Охлажденная рыба» – услуга по чистке, разделке и маринованию; приготовление фарша и маринование мяса; нарезка сыра и колбас на слайсере. Как и во всей сети в новом магазине действуют условия Программы лояльности с мгновенной гарантированной скидкой от 2% до 7% в зависимости от суммы чека.
Режим работы: 9.00 – 23.00
Подробности в ближайшем номере.