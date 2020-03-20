В Бобруйске открылся 4-й по счету магазин «Виталюр»

В уютном современном супермаркете представлен традиционный для «Виталюра» широкий ассортимент рыбы и морепродуктов, также есть зона для выпекания и приготовления суши. Еще здесь располагается пароконвектомат для приготовления гриля с теплой витриной, где курица не остывает. В магазине представлено 550 товаров под собственной торговой маркой, которая в 2019 году победила в конкурсе «Выбор года».

В новом супермаркете собраны многие полюбившиеся клиентам «Виталюра» решения. Это кофепоинт, где можно самостоятельно сделать себе кофе прямо в торговом зале и оплатить его на выходе из магазина, весы самообслуживания. Приятными дополнительными услугами можно воспользоваться «ЗА СПАСИБО»: в категории «Охлажденная рыба» – услуга по чистке, разделке и маринованию; приготовление фарша и маринование мяса; нарезка сыра и колбас на слайсере. Как и во всей сети в новом магазине действуют условия Программы лояльности с мгновенной гарантированной скидкой от 2% до 7% в зависимости от суммы чека.

Режим работы: 9.00 – 23.00

Подробности в ближайшем номере.