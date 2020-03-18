В Бобруйске откроется 5 магазин «Виталюр»

20 марта в 12.00 «Виталюр» откроет 5-ый магазин в Бобруйске и 65-ый магазин сети. Новый супермаркет располагается по адресу: ул. Парковая, 55а. Торговая площадь объекта составит 590 кв.м.

В уютном и современном супермаркете представлен традиционный для Виталюр широкий ассортимент рыбы и морепродуктов (в том числе охлажденная рыба), а также открытая зона выпекания пиццы и приготовления суши, когда повара работают при покупателях. Также покупатели найдут пароконвектомат для приготовления гриля с теплой витриной, где курочка не остывает. Широк ассортимент собственного производства. Представлено более 550 товаров под собственной торговой маркой, которая в 2019 году победила в конкурсе «Выбор года».

В новом супермаркете собраны многие полюбившиеся клиентам «Виталюр» решения.

СЕРВИСЫ САМООБСЛУЖИВАНИЯ

Кофепоинт, где можно самостоятельно сделать себе кофе прямо в торговом зале, и оплатить уже на выходе из магазина;

Весы самообслуживания.

Приятными дополнительными услугами в супермаркете можно воспользоваться «ЗА СПАСИБО»:

В категории «Охлажденная рыба» - услуга по чистке, разделке и маринованию рыбы;

Приготовление фарша и маринование мяса;

Нарезка сыра и колбас на слайсере.

БОНУСЫ и СКИДКИ

Как и во всей сети в новом магазине действуют условия Программы лояльности с мгновенной гарантированной скидкой от 2% до 7% в зависимости от суммы чека. Все участники Программы лояльности могут выбрать свой День Клиента, когда скидка предоставляется вне зависимости от суммы чека и равна 7%. Также карта Виталюр дает право участвовать в рекламной игре, в которой ежедневно разыгрываются денежные призы.

Для пенсионеров и многодетных семей действует скидка 7% каждый понедельник и 3% в остальные дни до 15.00.

Подробнее об акциях и Программе лояльности «Виталюр» ищите на сайте vitalur.by.

Одновременно с супермаркетом откроется магазин зоотоваров, а в скором времени аптека и банкомат 24/7.

В честь открытия акция Рыбное событие продлится до 24.03, а акция Народная корзина начнется с пятницы 20 марта.