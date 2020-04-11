В Бобруйске остановочные пункты обрабатывают ночью дезинфицирующим средством
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В Бобруйске остановочные пункты обрабатывают с позднего вечера и до 7 утра специальным дезинфицирующим раствором. Это время выбрано для того, чтобы не доставлять дискомфорта жителям, пользующимся общественным транспортом.
Сам процесс обработки занимает несколько минут. Этого времени достаточно, чтобы распылить антисептик на стекла, скамейки, урны.
Уборщик территории работает в жилете, защитных очках и респираторе. При обработке используются распылитель и дезсредство.
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