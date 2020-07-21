В Бобруйске обсудили проект по организации трудоустройства социально уязвимых категорий населения

В Бобруйске в режиме онлайн прошла пресс-конференция с участием председателя Могилевской областной организации БОКК Андрея Мартыновского и представителей СМИ региона. Главной темой обсуждения стал проект по организации трудоустройства социально уязвимых категорий населения: молодых людей с ограниченными возможностями и лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

Проект «EU4Youth: развитие потенциала для трудоустройства» направлен на формирование профессионально-технических навыков, получение достойной работы и развитие предпринимательской деятельности среди социально незащищенных молодых мужчин и женщин. С этой целью в Бобруйске созданы два информационных центра: на базе учреждения «ТЦСОН Ленинского района г.Бобруйска» и учреждения «Воспитательной колонии №2».

– Сегодня каждый молодой человек, имеющий проблемы с трудоустройством, может обратиться в информационный центр. Суть в том, чтобы подготовить людей, нуждающихся в помощи и поддержке, к трудовой деятельности, выработать мотивацию к работе. При необходимости переобучить за счет средств Красного Креста – говорит председатель Первомайской районной организации Белорусского Общества Красного Креста Светлана Прыемко.

К слову, информационные центры оснащены компьютерной и мультимедийной техникой, разнообразными учебными пособиями, там есть возможность выхода в интернет. В образовательном процессе используются интерактивные формы обучения с применением современных учебных пособий и средств визуализации. В рамках проекта можно поучаствовать в тренингах по предпринимательству, формированию жизненных навыков, эффективному поиску работы, программе «ученик-наставник» и ярмарках вакансий. Кроме Беларуси проект «EU4Youth: Развитие потенциала для трудоустройства» реализуется в Армении и Грузии при поддержке ЕС. Его Партнеры в РБ: Министерство труда и социальной защиты, Министерство образования, областные и районные исполнительные комитеты Гомельской и Могилевской областей, РМОО «Лига добровольного труда молодежи», ОО «Центр поддержки и развития юношеского предпринимательства», МОО «Гендерные перспективы».

Людмила Любимцева