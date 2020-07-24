В Бобруйске общественные приемные решают проблемы населения на местах

23 июля в общественной приемной кандидата в Президенты Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко на базе Первомайской районной организации РОО «Белая Русь» (ул. 50-летия ВЛКСМ, 25) прием граждан провел глава администрации Первомайского района Виталий Власевич. У бобруйчан была возможность обратиться с проблемами, задать интересующие вопросы лично и по телефону.

До этого прошло четыре общественных приемных. Их работа началась 15 июля. Горожане смогли озвучить наболевшее Надежде Лазаревич, доверенному лицу кандидата в Президенты Республики Беларусь А.Г. Лукашенко; Владимиру Гацко, депутату Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, Наталье Тополевой, начальнику отдела по образованию администрации Первомайского района, Владимиру Вяткину, председателю Бобруйской городской организации РОО «Белая Русь».

С какими вопросами обращаются в общественные приемные, читайте в ближайшем номере «БЖ».