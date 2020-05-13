В Бобруйске нашли артефакт времен Великой Отечественной войны

Удивительная находка

– Мы уже почти археологи: часто что-то попадает в поле зрения. Копаем на берегу, проводим работы, когда песок осыпается, на свет порой появляются интересные вещи. Так, недавно я обнаружил советскую каску. А затем вижу – лежит что-то помятое. Смотрю, а это военный котелок. На нем выгравирована фамилия «Рудов» и инициалы «В.С», а под надписью изображен якорь. Обычно такой знак набивали моряки», – рассказывает Сергей Александрович.

Это уже не первая его находка времен войны: раньше обнаруживал остатки штыков и осколки снарядов. Но именной котелок представляет особый интерес. Под увеличительным стеклом видно, что фамилия с инициалами не просто нацарапана по металлу: буквы выгравированы особым способом, благодаря чему выглядят достаточно декоративно.

– У солдат была традиция – наносить гравировки с инициалами на бытовые предметы: ложки, котелки, пряжки, фляги. Это так называемое окопное творчество. Буквы наносились штихелем – тонким стальным стержнем, один конец которого срезан под углом и заточен. При работе он оставляет на предмете борозды-линии. Такие вещи имеют значение в опознавательном плане. У некоторых бойцов было суеверие – если они напишут на бумаге свое настоящее имя и фамилию и поместят в солдатский медальон, их убьют. Поэтому они клали туда пустой лист. И вот по таким надписям на предметах можно было определить иногда личность погибших. Теперь главная задача выяснить – выжил ли боец, чье имя указано на котелке, или он погиб при военных операциях, – говорит историк Николай Силков.

Именно это и интересует Сергея Кучера, который нашел военный артефакт. Ему очень хотелось, чтобы нашлись родные владельца котелка. Как раз после обнаружения предмета он случайно увидел по телевизору в новостях интервью с директором 70-й школы Минска Евгенией Рудовой и зацепился за ее фамилию. Мужчина связался с ней по телефону и расспросил о родственниках.

– Это какая-то удивительная вещь. Директор школы рассказала мне, что ее отца звали Вениамин Семенович Рудов. То есть фамилия и инициалы сходятся. Он прошел всю войну. Умер в 1999 году. Я смотрел данные на сайте «Память народа»: там один Рудов В.С., который был связан с флотом. Остальные все сухопутные. Она мне взволнованно сказала: «Чувствую, что это мой отец. Я хочу приехать и посмотреть на этот котелок», – рассказывает сотрудник Днепро-Березинского предприятия водных путей.

"Здравствуй, папа!"

Минчанка Евгения Рудова верит – случайностей в жизни не бывает. Когда ей позвонил Сергей Кучер и рассказал о находке, ее первой мыслью стало: «Это весточка от папы», второй – что за человек ей звонит? Ведь подобные вещи происходят не со всеми. Не каждый может ухватить ниточку истории и попытаться разгадать ее тайны, сделав при этом что-то для других. На подобные размышления, по признанию Евгении Вениаминовны, ее навели жизненные наблюдения.

– Сергей Александрович позвонил мне в один из моих любимых православных праздников – День святого Георгия Победоносца. Кстати, именно его фигура встречает на въезде в ваш замечательный город. Более того, это был день моего рождения. Я восприняла это как некий знак, подарок судьбы. К тому же, в мае мы отмечаем знаменательную дату – 75-летие Победы. Если честно, я не знала, что по телевидению прошел сюжет с моим участием, потому как готовился он к дате 22 июня. Это невероятное стечение обстоятельств. Я испытала сильное волнение. Состояние такое, знаете, как между небом и землей. Я сразу сказала, что мне нужно приехать, подержать эту вещь в руках, чтобы почувствовать некую связь. И первое, что меня поразило, когда я увидела находку вашего земляка, – якорь, который очень аккуратно и ювелирно сделан насечками. Дело в том, что отец создавал из янтаря украшения, нанося на них подобные насечки. Это было его увлечением. И вот как раз такие есть на многих изделиях, которые он дарил маме. Я сразу вспомнила одну брошь. Такое вот совпадение удивительное. Второе, что меня поразило, – котелок практически насквозь дырявый. Но надпись и якорь остались нетронутыми. Это вещи, которые умом осмыслить невозможно. Их можно только почувствовать и понять, – описывает чувства Евгения Рудова.

Женщина рассказала, что ее отец был выпускником Одесского мореходного училища и тема моря всегда была ему близка. Он состоял в ассоциации писателей-маринистов, писавших о море и военных действиях. Боевой путь он начинал во флоте во Львове, затем продолжал как разведчик, его деятельность была связана с важными спецоперациями. Дочь часто спрашивала у него: «Папа, страшно не было?» А он отвечал: «На страх не было времени».

– Если предполагать, что это отцовский котелок, скорее всего, он не здесь был потерян. Я допускаю мысль, что его могло принести сюда по водной системе. Понимаете, на сайте «Поиск. ру» Рудовых В.С. очень много. Я пообещала Сергею Александровичу, что какому бы Рудову этот котелок ни принадлежал, он будет находиться на хранении в нашем школьном музее боевой славы. Для меня это реликвия. Неважно – моего отца этот предмет (а я почему-то в это верю) или любого другого героя войны, это огромный подарок, очередное напоминание о том, что происходило в 40-е годы. Это ниточка из прошлого в будущее. Нет срока давности у подвига наших отцов и дедов. И наши дети, внуки, которые подрастают, должны об этом знать. Мы будем рассказывать об этом случае ученикам, гостям школы как о чуде, знаке. Этот колокольный набат не должен никогда замолкать,– говорит Евгения Вениаминовна.

Директор минской школы выдала Сергею Кучеру удостоверение о том, что находка передана в дар в школьный музей боевой славы. По словам капитана караванной службы, теперь его сердце спокойно: «Земля посчитала нужным отдать этот предмет. Моей заслуги здесь нет. Я просто оказался в нужном месте в нужное время».

А нам остается только удивляться тому, какие необычайные стечения обстоятельств помогают порой пролить свет на тайны истории, и поверить, что чудеса все-таки случаются. Сергей Александрович выражает благодарность руководству предприятия, которое всегда идет навстречу в таких исследованиях, осознавая важность подобных находок для города и страны.