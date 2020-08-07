В Бобруйске начнет работу «школьный базар»

Управление торговли и услуг Бобруйского горисполкома информирует об организации торговли товарами школьного ассортимента в период подготовки к 2020/2021 учебному году.

В период с 11 августа по 6 сентября 2020 года планируется проведение ярмарки «Школьный базар»: по ул. Социалистической (на пешеходной зоне – от ул. К. Маркса до ул. Дзержинского),

режим работы: ежедневно с 09:00 до 16:00, выходной день – понедельник.

Кроме того, у магазина «Универмаг» БОАО «Промторг» (ул. Горького,29) будет организована работа «Школьного базара» с режимом работы: ежедневно с 11:00 до 16:00, без выходных.

В работе «Школьного базара» примут участие более 20 субъектов хозяйствования. Покупателям будет предложен широкий ассортимент товаров: швейные и трикотажные изделия для школьников, обувь, бумажно-беловые, школьно-письменные и канцелярские принадлежности, кожгалантерея.