В Бобруйске начинается общественное обсуждение

Цель проекта: Строительство многоквартирного жилого дома и инженерных коммуникаций по ул. Куйбышева, 38 в г. Бобруйске с благоустройством прилегающей территории с целью улучшения жилищных условий жителей Республики Беларусь.

Наименование проекта: Архитектурно-планировочная концепция по объекту «Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Куйбышева, 38 в г. Бобруйске с благоустройством прилегающей территории».

Технико-экономические показатели объекта: Многоквартирный жилой дом по ул. Куйбышева, 38 в г. Бобруйске планируется к строительству по проекту индивидуального изготовления. Состоит из 2-х секций.

- секция 5-ти этажная на 25 квартир (10 однокомнатных и 15 двухкомнатных).

Композиционное решение фасадов создано сочетанием простых геометрических форм и цветовых решений.

Наружная отделка фасадов – окраска фасадной акриловой краской.

Объемно-планировочное решение здания разработано с соблюдением ТКП 45-2.02-315-2018 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Разработка входных групп выполнена с учетом мероприятий для инвалидов. Для каждого крыльца разработаны пандусы с нормативным уклоном 10% и ограждениями. Крыльца выполнены из бетона, отделка площадок и пандусов принята из мелкоштучной бетонной плитки. В начале и конце крыльца, на проступи, предусмотрена предупредительная ярко желтая полоса из плитки.

Мероприятия по снижению шума приняты в соответствии с требованиями ТКП 45-2.04-127-2009 «Конструкции зданий и сооружений. Правила проектирования звукоизоляции и звукопоглощения».

Заполнение оконных проемов из ПВХ профиля с двойным стеклопакетом и остекление лоджий является дополнительной мерой защиты от уличных шумов.

Благоустройство: На придомовом участке требуется разместить:

- парковки для автомобилей на 25 м/м (в том числе 2 м/м для спец. транспорта ФОЛ);

- площадки для чистки домашних вещей;

- детскую игровую площадку;

- площадку для временного хранения ТБО;

- возле каждого входа в подъезд установить скамейку и место парковки велосипедов.

На устраиваемых площадках предусмотрен необходимый набор оборудования.

Подъезд к проектируемому жилому дому шириной 6,0 метров осуществляется по местному подъезду с улицы Куйбышева с покрытием из цементно-песчаной плитки.

Сведения о регламенте застройки: Территория зон общественно-социальной и жилой застройки.

Сведения о земельном участке, на котором планируется реализации проекта: Проект многоквартирного жилого дома по ул. Куйбышева, 38 разработан на свободной от застройки территории в центральной части Восточного района г. Бобруйска. Площадь участка – 0.5 га.

Дата начала и окончания общественного обсуждения: с 13 .03.2020 по 13 .04.2020 , с 08 00 до 12 00 , кабинет 409 Бобруйский городской исполнительный комитет, пл. Ленина, 1, г. Бобруйск;

Дата, время, место проведения экспозиции (выставки) проекта: с 13 .03.2020 по 13.04.2020 , с 08 00 до 12 00 , Бобруйский городской исполнительный комитет (фойе второго этажа), пл. Ленина, 1, г. Бобруйск;

Дата, время, место проведения презентации проекта: 13.04.2020 , с 11 00 до 12 00 , Бобруйский городской исполнительный комитет (фойе второго этажа), пл. Ленина, 1, г. Бобруйск.

Условия доступа к материалам проекта: экспозиционные материалы будут представлены по адресу: Бобруйский городской исполнительный комитет (фойе второго этажа), пл. Ленина, 1, г. Бобруйск;

Сведения об организаторе общественного обсуждения: организатором общественного обсуждения выступает Бобруйский городской исполнительный комитет. Руководитель общественного обсуждения – и.о. заместителя начальника отдела архитектуры и градостроительства Бобруйского городского исполнительного комитета, Макаренко Александр Александрович, кабинет № 409 Бобруйского горисполкома, пл. Ленина, 1, г. Бобруйск, контактные телефоны: 68-00-50, электронный адрес: archi@bobruisk.by.

Сроки подачи участниками общественного обсуждения замечаний и предложений и методах их представления: Замечания и предложения можно направить в устной, письменной формах по адресу: г. Бобруйск, Бобруйский городской исполнительный комитет, кабинет 409, либо в электронной форме на электронный адрес: archi@bobruisk.by.

Сроки подачи замечаний и предложенийс 13 .03.2020 по 13 .04.2020.

Сведения об архитектурно-градостроительном совете рассматривающего замечания и предложения участников общественного обсуждения:

Бобруйский городской архитектурно-градостроительный Совет. Место нахождения: г. Бобруйск, ул. Ленина, 1, контактный телефон 8 (0225) 68-00-50.