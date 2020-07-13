В Бобруйске на улице Широкой горела баня
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Днем в субботу 11 июля в центр оперативного управления Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям по телефону «112» поступило сообщение о пожаре бани по улице Широкая в городе Бобруйске. О случившемся сообщили соседи.
По прибытии к месту вызова подразделений МЧС происходило горение бани открытым пламенем. Хозяева находились на улице.
Баня одноэтажная, из силикатных блоков. Хозяин 1946 года рождения, пенсионер, проживает с семьей.
В результате пожара огнем полностью уничтожены кровля и перекрытие бани, повреждены стены по всей площади. Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.
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