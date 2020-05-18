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Происшествия

В Бобруйске на улице Речной горел сарай

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В Бобруйске на улице Речной горел сарай

Днем 17 мая спасателям поступило сообщение о загорании сарая по улице Речной в Бобруйске.

К приезду спасателей кровля сарая горела открытым пламенем, создалось плотное задымление и угроза стоящим рядом строениям.

В результате пожара огнем уничтожено хозяйственное строение. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается. Наиболее вероятная версия – неосторожное обращение с огнем.

         МЧС напоминает: если вы стали очевидцем пожара или другой чрезвычайной ситуации, не оставайтесь в стороне – незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112 и расскажите спасателям о случившимся.

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