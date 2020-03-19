В Бобруйске на улице Карла Маркса под колесами автомобиля оказался 46-летний бобруйчанин

18 марта на дорогах Могилевской области зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 3 человека получили травмы.

В 8 часов 10 минут в Бобруйске на улице Карла Маркса в районе дома № 323 под колесами автомобиля «Mazda-323» под управлением 24-летней местной жительницы оказался 46-летний бобруйчанин. Мужчина находился на проезжей части в жилете повышенной видимости со световозвращающими вставками и производил работы по уборке правого края дороги. В результате наезда он получил травмы. Госпитализирован.

Около 19 часов 32 минут в Мстиславском районе на 39-ом километре автодороги Кричев–Орша–Лепель столкнулись автомобиль «Opel Astra» и мотоцикл «Honda ST 1100P». 34-летний житель Мстиславля, управляя автомашиной «Opel Astra», при выезде с обочины, совершая разворот, не убедился в безопасности своего маневра, в результате он столкнулся с мотоциклом «Honda ST 1100P», который двигался в попутном с ним направлении. Как итог, был травмирован водитель мотоцикла и пассажир «Opel», находившийся на заднем сидении слева (за водителем). Оба – жители Мстиславля. Госпитализированы.

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