В Бобруйске на одного долгожителя стало больше

В Первомайского районе Бобруйска стало больше на одного пенсионера, перешагнувшего вековой рубеж. 20 февраля Шпилевской Нине Ульяновне исполнилось 100 лет! С этим особым юбилеем ее пришли поздравить представители администрации Первомайского района, Территориального Центра социального обслуживания населения, общественных организаций – РО РОО «Белая Русь» и РО Белорусского общественного объединения ветеранов. До пенсии Нина Ульяновна трудилась в домоуправлении №11 дворником. Представители ЖЭУ №11 также пришли поздравить ветерана труда с вековым юбилеем.