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Общество

В Бобруйске на одного долгожителя стало больше

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В Бобруйске на одного долгожителя стало больше

В Первомайского районе Бобруйска стало больше на одного пенсионера, перешагнувшего вековой рубеж. 20 февраля  Шпилевской Нине Ульяновне исполнилось 100 лет! С этим особым юбилеем ее пришли поздравить представители администрации Первомайского района, Территориального Центра социального обслуживания населения, общественных организаций – РО РОО «Белая Русь» и РО Белорусского общественного объединения ветеранов. До пенсии Нина Ульяновна трудилась в домоуправлении №11 дворником. Представители ЖЭУ №11 также пришли поздравить ветерана труда с вековым юбилеем.

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