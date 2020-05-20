В Бобруйске на Гоголя горел дом

Вечером 19 мая спасателям поступило сообщение о пожаре дома на улице Гоголя в Бобруйске.

К приезду спасателей происходило горение внутри дома, создалось плотное задымление. Хозяин находился на улице.

В результате пожара огнем повреждены потолки, стены и имущество в доме. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – поджог.

МЧС напоминает: если вы стали очевидцем пожара или другой чрезвычайной ситуации, не оставайтесь в стороне – незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112 и расскажите спасателям о случившимся.

Бобруйский горрайотдел

по чрезвычайным ситуациям