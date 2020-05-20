В Бобруйске на Гоголя горел дом
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Вечером 19 мая спасателям поступило сообщение о пожаре дома на улице Гоголя в Бобруйске.
К приезду спасателей происходило горение внутри дома, создалось плотное задымление. Хозяин находился на улице.
В результате пожара огнем повреждены потолки, стены и имущество в доме. Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – поджог.
МЧС напоминает: если вы стали очевидцем пожара или другой чрезвычайной ситуации, не оставайтесь в стороне – незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112 и расскажите спасателям о случившимся.
Бобруйский горрайотдел
по чрезвычайным ситуациям
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