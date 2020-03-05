В Бобруйске мужчина ограбил цветочный магазин, чтобы подарить жене букет

В Бобруйске курьезная история закончилась уголовным делом. Все случилось ночью 25 февраля. В цветочный магазин зашел пьяный мужчина и на глазах у продавца похитил девять роз. Женщина попыталась удержать злоумышленника, однако тому удалось вырваться. Продавец тут же позвонила в милицию, и ориентировку передали ближайшим нарядам.
– Вскоре к пешему патрулю подъехал автомобиль такси, в салоне которого находился спящий пассажир. Водитель пояснил, что недавно подвозил мужчину и его собутыльника к цветочному ларьку. Последний вышел из магазина с цветами и вместо того, чтобы вернуться в машину и продолжить поездку, попросту сбежал, – рассказали в УВД Бобруйского горисполкома.
Нерадивого клиента удалось вычислить весьма оперативно. Им оказался 39-летний местный житель, которого, как позже выяснилось, и разыскивали за хищение роз.
На преступление бобруйчанин пошел из-за алкогольного опьянения, а поводом стал День рождения супруги, которой предназначался букет. Успела ли получить его именинница, остается загадкой: цветы милиционеры обнаружили за мусоропроводом.