В Бобруйске мужчина ограбил цветочный магазин, чтобы подарить жене букет

– Вскоре к пешему патрулю подъехал автомобиль такси, в салоне которого находился спящий пассажир. Водитель пояснил, что недавно подвозил мужчину и его собутыльника к цветочному ларьку. Последний вышел из магазина с цветами и вместо того, чтобы вернуться в машину и продолжить поездку, попросту сбежал, – рассказали в УВД Бобруйского горисполкома.

Нерадивого клиента удалось вычислить весьма оперативно. Им оказался 39-летний местный житель, которого, как позже выяснилось, и разыскивали за хищение роз.

На преступление бобруйчанин пошел из-за алкогольного опьянения, а поводом стал День рождения супруги, которой предназначался букет. Успела ли получить его именинница, остается загадкой: цветы милиционеры обнаружили за мусоропроводом.