В Бобруйске можно воспользоваться услугой сопровождения

Учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бобруйска» оказывает услугу сопровождения. Услугу может получить инвалид 1 группы с нарушением опорно-двигательного аппарата и (или) по зрению. Данная социальная услуга включает в себя сопровождение от места проживания до пункта назначения и обратно, находясь рядом в течение необходимого времени; оказание помощи в передвижении по лестнице, переходе проезжей части, пользовании транспортом, посещение поликлиники и т.д.

Услуга предоставляется не более 40 часов в месяц в форме нестационарного социального обслуживания, без взимания платы.

Услуги помощника предоставляются при условии отсутствия ухода за гражданином, обратившимся за оказанием социальных услуг.

Чтобы получить услугу, гражданину необходимо обратиться в отделение сопровождаемого проживания учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бобруйска» по адресу: г. Бобруйск, ул. К.Либкнехта, д. 58, каб. 204, тел. 72-83-69.