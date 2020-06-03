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Общество

В Бобруйске можно воспользоваться услугой сопровождения

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В Бобруйске можно воспользоваться услугой сопровождения

Учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бобруйска» оказывает услугу сопровождения. Услугу может получить инвалид 1 группы с нарушением опорно-двигательного аппарата и (или) по зрению. Данная социальная услуга включает в себя сопровождение от места проживания до пункта назначения и обратно, находясь рядом в течение необходимого времени; оказание помощи в передвижении по лестнице, переходе проезжей части, пользовании транспортом, посещение поликлиники  и т.д.

Услуга предоставляется не более 40 часов в месяц в форме нестационарного социального обслуживания,  без взимания платы.

      Услуги помощника предоставляются при условии отсутствия ухода за гражданином, обратившимся за оказанием социальных услуг.   

Чтобы получить услугу, гражданину необходимо обратиться в отделение сопровождаемого проживания  учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бобруйска»  по адресу:  г. Бобруйск, ул. К.Либкнехта, д. 58, каб. 204,  тел. 72-83-69.

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