В Бобруйске можно сделать тест на COVID-19
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Как сообщается на официальном сайте учреждения здравоохранения «Бобруйская городская поликлиника №1», здесь можно пройти обследование на инфекцию COVID-19 методом экспресс-тестирования на платной основе.
Стоимость исследования 24 рубля 78 копеек.
Специфичность метода составляет 98%. Результат обследования в течение 10 минут.
Желающим обращаться в кабинет №701.
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