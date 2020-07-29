В Бобруйске можно сделать тест на COVID-19

Как сообщается на официальном сайте учреждения здравоохранения «Бобруйская городская поликлиника №1», здесь можно пройти обследование на инфекцию COVID-19 методом экспресс-тестирования на платной основе.

Стоимость исследования 24 рубля 78 копеек.

Специфичность метода составляет 98%. Результат обследования в течение 10 минут.

Желающим обращаться в кабинет №701.