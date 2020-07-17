В Бобруйске молодые медики приняли участие в открытом диалоге

На базе городской поликлиники №3 прошел круглый стол в формате открытого диалога по теме: «Патриотизм. Активная гражданская позиция» с участием молодых медиков, их наставников и актива Бобруйского городского комитета ОО «БРСМ».

– Патриотизм играет огромную роль в становлении молодежи. Сегодня вместе с ней мы делаем все, чтобы жить в стабильной и процветающей стране. Наш коллектив медиков много работает в этом направлении: дистанционно и в прямом контакте с пациентами. Мы надеемся, что это даст свой результат в плане развития нашего общества и здравоохранения, – отметила главный врач УЗ "Бобруйская городская поликлиника №3" Наталья Кизимова.