В Бобруйске мирного покупателя ударили бутылкой по голове (видео)
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Необъяснимый эпизод попал на видеокамеру наблюдения в магазине Бобруйска. Вечером 13 марта один из посетителей собрался рассчитаться на кассе за покупки, когда внезапно получил удар бутылкой по голове от другого покупателя. Как позже выяснилось нетрезвого, сообщила пресс-служба МВД в Телеграм-канале.
Очевидцы скрутили дебошира, а прибывшие на сработавшую тревожную кнопку сотрудники Департамента охраны доставили задержанного в милицию.
Возбуждено уголовное дело за хулиганство. Максимальное наказание, которое грозит мужчине, – до десяти лет лишения свободы.
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