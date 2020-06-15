В Бобруйске меняется расписание движения поездов
73 0
24,25.06.2020 отменяется поезд межрегиональных линий эконом-класса № 621 Гомель-Минск, отправление со станции Бобруйск в 03.30.
23,24.06.2020 проследует измененным маршрутом поезд межрегиональных линий эконом-класса №670 Минск-Речица, отправление со станции Бобруйск в 19.21
24,25.06.2020 назначается поезд межрегиональных линий эконом-класса № 669 Речица-Минск ,отправление со станции Бобруйск в 09.43
23,24.06.2020 проследует измененным маршрутом поезд межрегиональных линий эконом-класса №631 Гомель-Гродно, отправление со станции Бобруйск в 20.58
24,25.06.2020 Поезд межрегиональных линий эконом-класса №632 Гродно-Гомель проследует измененным маршрутом, отправление со станции Бобруйск в 02.06