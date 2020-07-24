В Бобруйске лучшие работники торговли получили награды

Приветливые улыбки, быстрое вежливое обслуживание и разнообразие товаров на полках наших магазинов – привычная картина для
современного покупателя. У нас сегодня есть возможность приобрести необходимые продукты и товары. Торговля стремительно и динамично
развивается и продолжает оставаться одной из наиболее важных отраслей экономики. В шаговой доступности появляются новые торговые центры и
огромные гипермаркеты. Улучшается качество услуг и уровень обслуживания, расширяется ассортимент товаров.
В честь работников сферы торговли Бобруйска, которые были приглашены в горисполком для вручения наград к профессиональному
празднику – Дню работников торговли, звучали поздравления и слова благодарности за многолетний добросовестный труд, высокий
профессионализм.
Лучшим работникам, в числе которых руководители предприятий, продавцы, повара и другие специалисты торговли, заместитель
председателя Бобруйского горисполкома Ольга Николаевна Жук вручила награды Министерства антимонопольного регулирования и торговли,
Могилевского областного исполнительного комитета, главного управления торговли и услуг Могилевского облисполкома и областного комитета профсоюза работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства, Бобруйского горисполкома. 19 работников торговли города получили почетные грамоты и благодарности за личный вклад в
развитие отрасли.
Почетной грамотой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:
Литвинко Юрий Петрович, начальник представительства г. Бобруйска открытого акционерного общества «Заднепровье»;
Щетько Ольга Константиновна, заместитель директора по коммерческим вопросам Бобруйского открытого акционерного общества «Промторг»;
Толстик Ирина Владимировна, заведующий магазином «Квартал вкуса» № 7 г. Бобруйска открытого акционерного общества «Заднепровье»;
Объявлением Благодарности Министра антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:
Цвирко Андрей Юрьевич, менеджер мелкой торговли открытого акционерного общества «Заднепровье»;
Клейнов Владимир Семенович, главный инженер-энергетик Бобруйского открытого акционерного общества «Промторг»;
Шпикина Татьяна Александровна, бухгалтера I категории Бобруйского открытого акционерного общества «Промторг»;
Пинчук Анна Афанасьевна, повар 5-ого разряда открытого акционерного общества «Комбинат школьного питания «Купалинка».
Почетной грамотой Могилевского облисполкома:
Хорова Наталья Николаевна, заведующий магазином «Квартал вкуса» № 6 г. Бобруйска открытого акционерного общества «Заднепровье»;
Благодарностью Могилевского облисполкома:
Ларионова Ирина Дмитриевна, заведующую секцией «Хозтовары» Бобруйского открытого акционерного общества «Промторг».
Почетной грамотой главного управления торговли и услуг Могилевского облисполкома и Могилевской областной организации профсоюза работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства:
Семенова Наталья Александровна, продавец 5 разряда секции «Все для мужчин и женщин» Бобруйского открытого акционерного общества
«Промторг»;
Соловей Елена Викторовна, продавец 5 разряда секции «Все для мужчин и женщин» Бобруйского открытого акционерного общества
«Промторг»;
Присвоению почетного звания «Ветеран торговли»:
Донда Юлии Леонидовне, заместителю главного бухгалтера открытого акционерного общества «Комбинат школьного питания
«Купалинка»;
Самак Валентине Аркадьевне, бухгалтеру I категории Бобруйского открытого акционерного общества «Промторг»;
Моисеенко Анне Петровне, продавцу продовольственных товаров 5 разряда магазина «Цымус – 6» торгового унитарного предприятия
«Торговый дом «Цымус»;
Почетной грамотой Бобруйского городского исполнительного комитета:
Климович Елена Станиславовна, начальник торгового отдела Бобруйского филиала ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай»;
Лагутина Наталья Аркадьевна, заведующий магазином № 28 г. Бобруйска ОАО «Заднепровье»;
Кондратенко Ирина Сергеевна, заведующий магазином УЧТП «Созвездие сервис»;
Благодарностью Бобруйского городского исполнительного комитета:
Шевчук Наталья Анатольевна – продавец четвертого разряда отдела розничной торговли № 1 магазина «Евроопт» г. Бобруйск ООО«Евроторг»;
Ермакович Елена Николаевна, продавец пятого разряда Бобруйского филиала ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай».