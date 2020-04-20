В Бобруйске изменится движение некоторых автобусов

22 апреля 2020 г. с 9.00 ч до 20.00 ч в связи с производством ремонтных работ на ж/д переезде по улице Гоголя, движение автобусов по маршрутам №№8а, 11, 11а, 15, 15а, 17, 30, 40 будет осуществляться по улицам: Гоголя, Механизаторов, Я.Коласа, Орджоникидзе и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

На остановках «ДСУ №16», «Сельхозтехника» посадка, высадка пассажиров не будет осуществляться. Автобусы по измененному участку пути будут следовать со всеми существующими остановками.