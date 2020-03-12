В Бобруйске инспекторы ИДН провели рейд по увеселительным заведениям

В рамках проводимой в феврале 2020 года областной межведомственной профилактической акции «Вместе против наркотиков», на территории Ленинского района г. Бобруйска проведен совместный рейд инспекции по делам несовершеннолетних отдела милиции Ленинского района г. Бобруйска УВД Бобруйского горисполкома и комиссии по делам несовершеннолетних администрации Ленинского района в местах массового пребывания молодежи.

Его целью являлась профилактика совершения несовершеннолетними противоправных деяний, выявления лиц, вовлекающих несовершеннолетних в антиобщественное поведение и реализации им спиртных напитков в местах массового сбора молодежи, ночных дискотеках.

Правоохранители проверили увеселительные заведения, ночные дискотеки и клубы, расположенные на территории района. На момент проверки в кафе-клубе «Сафари», кафе-клубе «ArtиШОК», ночном клубе «BestClub», ресторане «Турист», ночном клубе «Мотор» несовершеннолетних выявлено не было.

Как рассказал начальник инспекции по делам несовершеннолетних отдела милиции Ленинского района г. Бобруйска подполковник милиции Александр Анатольевич Поздняков, рейды подобного рода совместно с администрацией района проводятся ежемесячно. Радует, что во время проверки в ночное время несовершеннолетних в заведениях не было. Детям здесь не место. Значит, меры, предпринимаемые сотрудниками милиции действенны. Но, так бывает, к сожалению, не всегда. И здесь хочется обратиться к родителям. Они должны заниматься воспитанием своих детей и контролировать их местонахождение.

В ходе проведения рейдовых мероприятий администраторам и работникам охраны увеселительных заведений разъяснена административная ответственность за вовлечение несовершеннолетних в антиобщественное поведение, пребывание несовершеннолетних в увеселительных заведениях после 22-00 часов, а также за реализацию несовершеннолетним алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива.

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