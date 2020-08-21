В Бобруйске идет набор в секции по гимнастике спортивной, плаванью, велоспорту
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Бобруйская специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва объявляет акцию «Запишись в спортивную школу», а также проводит «День открытых дверей» по следующим видам спорта:
гимнастика спортивная (мальчики с 5 лет) ул. Интернациональная, 47а, телефон: 43-55-82;
плавание (мальчики и девочки с 7-8 лет), гребля на байдарках и каноэ, велоспорт, бокс (мальчики и девочки с 9-12 лет) ул. Островского, 52а, телефон: 73-73-03, 73-73-21.
Лучшие спортсмены школы покажут свое мастерство в культивируемых видах спорта.
Дата: 28 августа.
Время: с 10.00 до 12.00.
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