В Бобруйске идет набор в секции по гимнастике спортивной, плаванью, велоспорту

Бобруйская специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва объявляет акцию «Запишись в спортивную школу», а также проводит «День открытых дверей» по следующим видам спорта:

гимнастика спортивная (мальчики с 5 лет) ул. Интернациональная, 47а, телефон: 43-55-82;

плавание (мальчики и девочки с 7-8 лет), гребля на байдарках и каноэ, велоспорт, бокс (мальчики и девочки с 9-12 лет) ул. Островского, 52а, телефон: 73-73-03, 73-73-21.

Лучшие спортсмены школы покажут свое мастерство в культивируемых видах спорта.

Дата: 28 августа.

Время: с 10.00 до 12.00.