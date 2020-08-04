В Бобруйске хотят построить воздухоопорное спортивное сооружение, где разместится теннисный корт. Общественные обсуждения начнутся с 5 августа

С целью информирования физических и юридических лиц об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности на территории г. Бобруйска, Бобруйский городской исполнительный комитет уведомляет о начале процедуры общественного обсуждения градостроительного паспорта (архитектурно-планировочной концепции) по объекту «Строительство воздухоопорного спортивного сооружения по ул. Карбышева в г. Бобруйске» в форме информирования физических и юридических лиц и анализа общественного мнения.

Цель проекта: Строительство воздухоопорного спортивного сооружения по ул. Карбышева в г. Бобруйске.

Наименование проекта: Архитектурно-планировочная концепция по объекту «Строительство воздухоопорного спортивного сооружения по ул. Карбышева в г. Бобруйске»

Технико-экономические показатели объекта:

Площадь территории проектирования – 1,1800 га;

Площадь застройки – 3180 м2;

Общая площадь воздухоопорного сооружения – 2969,6 м2 в т.ч. встроенный АБК - 168,5 м2;

Строительный объем – 17887,5 м3 в т.ч. встроенный АБК – 505,50 м3;

Этажность – 1 этаж;

Площадь твёрдых покрытий (благоустройство) – 1580 м2.

Строительство воздухоопорного спортивного сооружения по ул. Карбышева в г. Бобруйске предусмотрено со следующим зонированием территории:

– физкультурно-оздоровительный комплекс(далее ФОК);

– существующая парковка на 65 м/м;

– площадки технологического оборудования.

Проектом предусмотрено:

– строительство крытых кортов (привязка воздухоопорного сооружения со встроенным АБК и 4 кортами);

– благоустройство и озеленение территории теннисных кортов;

– наружное освещение объекта;

– устройство системы видеонаблюдения.

ФОК представляет собой воздухоопорную конструкцию прямоугольную в плане с размерами в осях 38,0x80,0м, высотой 11,0м (отдельностоящее быстромонтируемое сооружение комплектной поставки торговой марки «DUOL»).

Административно-бытовой корпус (далее АБК) встроенный, с размерами в осях 7,6x24,16м, высота 3,25м. Конструктивная схема - металлический каркас с ограждающими конструкциями из сэндвич-панелей.

В объеме воздухоопорного сооружения предусмотрено размещение четырех теннисных площадок для занятий большим теннисом, а также встроенный АБК для размещения тренерского и обслуживающего персонала на 10 рабочих мест, так же включает в себя мужскую и женскую раздевальные с душевыми и санузлами и вспомогательными помещениями.

Воздухоопорное сооружение и встроенный администативно-бытовой блок представляет собой единый комплекс для спортивных занятий и в целом является тренировочным полем и не предусматривает размещения трибун для зрителей в своем объеме.

Вместимость объекта - до 50 единовременного пребывания.

Благоустройство территории объекта разработано с применением современных элементов благоустройства и оборудования.

Предусмотрено дополнительное освещение территории светильными установками.

Покрытие пешеходных дорожек запроектировано из мелкоштучной бетонной тротуарной плитки. Парковки выполнены из асфальтобетона.

При строительстве здания и сооружений растительный грунт в максимально возможном объеме сохраняется для дальнейшего использования при благоустройстве как территории проектирования так и прилегающих городских территорий.

В проекте выполнен расчёт выбросов загрязняющих веществ и допустимых концентраций от проектируемых в составе объекта стационарных источников выбросов и парковок. Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферу, не превысят предельно допустимых значений, а санитарно-защитная зона для проектируемого объекта не требуется.

Сведения о земельном участке, на котором планируется реализации проекта: Архитектурно-планировочная концепция по объекту «Строительство воздухоопорного спортивного сооружения по ул. Карбышева в г. Бобруйске».

Площадь территории проектирования – 1,1800 га.

Дата начала и окончания общественного обсуждения: с 05.08.2020 по 28.08.2020, с 08:00 до 12:00, кабинеты 208 и 409 Бобруйский городской исполнительный комитет, пл. Ленина, 1, г. Бобруйск;

Дата, время, место проведения экспозиции (выставки) проекта: с 05.08.2020 по 28.08.2020, с 08:00 до 12:00, Бобруйский городской исполнительный комитет (фойе второго этажа), пл. Ленина, 1, г. Бобруйск;

Дата, время, место проведения презентации проекта: 10.08.2020, с 14:00 до 15:00, Бобруйский городской исполнительный комитет (фойе второго этажа), пл. Ленина, 1, г. Бобруйск.

Условия доступа к материалам проекта: экспозиционные материалы будут представлены по адресу: Бобруйский городской исп­олнительный комитет (фойе второго этажа), пл. Ленина, 1, г. Бобруйск;­

Сведения об организаторе общественного обсуждения: организатором общественного обсуждения выступает Бобруйский городской исполнительный комитет. Руководитель общественного обсуждения – заместитель начальника отдела архитектуры и градостроительства Бобруйского городского исполнительного комитета, Качан Яна Валерьевна, кабинет № 208 Бобруйского горисполкома, пл. Ленина, 1, г. Бобруйск, контактные телефоны: 68-00-49, 68-00-50, электронный адрес: archi@bobruisk.by.

Сроки подачи участниками общественного обсуждения замечаний и предложений и методах их представления: Замечания и предложения можно направить в устной, письменной формах по адресу: г. Бобруйск, Бобруйский городской исполнительный комитет, кабинеты 208 и 409, либо в электронной форме на электронный адрес: archi@bobruisk.by.

Сроки подачи замечаний и предложений с 05.08.2020 по 28.08.2020;

Сведения об архитектурно-градостроительном совете рассматривающего замечания и предложения участников общественного обсуждения: Бобруйский городской архитектурно-градостроительный Совет. Место нахождения: г. Бобруйск, ул. Ленина, 1, контактный телефон 8 (0225) 68-00-49, 68-00-50.