В Бобруйске горела придомовая пристройка на переулке Кооперативном

3 августа в 4.57 в центр оперативного управления Бобруйского ГРОЧС поступило сообщение о загорании придомовой пристройки на переулке Кооперативном.

О случившемся сообщили соседи. Когда спасатели прибыли на место, пристройка уже горела открытым пламенем. 86-летняя хозяйка находилась на улице. В результате ЧП уничтожена пристройка, повреждены 3 квадратных метра фронтона дома. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.