В Бобруйске горел заброшенный дом. Вероятная причина возгорания — детская шалость с огнем
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Днем 1 мая спасателям поступило сообщение о загорании нежилого дома по ул. Заря в Бобруйске.
По прибытии к месту вызова первого отделения спасателей происходило горение внутри дома, создалось плотное задымление.
В результате пожара огнем уничтожена кровля дома, повреждены стены и перекрытие в доме. Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается. Наиболее вероятная версия – детская шалость с огнем.
МЧС напоминает:
Безопасность детей – главная задача родителей! Не забывайте напоминать об основных правилах безопасности Вашим детям не зависимо от того ходит он в сад или в старшую школу.
- вспомните все номера экстренных служб;
- расскажите об ответственности за нарушение правил пожарной безопасности;
- не оставляйте малолетних детей без присмотра, а со школьниками всегда будьте на связи, чтобы быть в курсе где находиться и чем занят Ваш ребенок.