В Бобруйске горел заброшенный дом. Вероятная причина возгорания — детская шалость с огнем

По прибытии к месту вызова первого отделения спасателей происходило горение внутри дома, создалось плотное задымление.

В результате пожара огнем уничтожена кровля дома, повреждены стены и перекрытие в доме. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается. Наиболее вероятная версия – детская шалость с огнем.

МЧС напоминает:

Безопасность детей – главная задача родителей! Не забывайте напоминать об основных правилах безопасности Вашим детям не зависимо от того ходит он в сад или в старшую школу.

- вспомните все номера экстренных служб;

- расскажите об ответственности за нарушение правил пожарной безопасности;

- не оставляйте малолетних детей без присмотра, а со школьниками всегда будьте на связи, чтобы быть в курсе где находиться и чем занят Ваш ребенок.