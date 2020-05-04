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Происшествия

В Бобруйске горел заброшенный дом. Вероятная причина возгорания — детская шалость с огнем

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В Бобруйске горел заброшенный дом. Вероятная причина возгорания — детская шалость с огнем

Днем 1 мая спасателям поступило сообщение о загорании нежилого дома по ул. Заря в Бобруйске.

По прибытии к месту вызова первого отделения спасателей происходило горение внутри дома, создалось плотное задымление.

В результате пожара огнем уничтожена кровля дома, повреждены стены и перекрытие в доме. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается. Наиболее вероятная версия – детская шалость с огнем.

МЧС напоминает:

Безопасность детей – главная задача родителей! Не забывайте напоминать об основных правилах безопасности Вашим детям не зависимо от того ходит он в сад или в старшую школу.

         - вспомните все номера экстренных служб;

         - расскажите об ответственности за нарушение правил пожарной безопасности;

         - не оставляйте малолетних детей без присмотра, а со школьниками всегда будьте на связи, чтобы быть в курсе где находиться и чем занят Ваш ребенок.

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