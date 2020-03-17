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Происшествия

В Бобруйске горел сарай

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В Бобруйске горел сарай

16 марта в 22.14 поступило сообщение о пожаре сарая в Бобруйске на переулке Циалковского.

Когда спасатели прибыли на место, наблюдалось открытое горение сарая, создалась угроза соседним зданиям и сооружениям.

Усилиями работников МЧС спасены 2 дома, баня и сарай вблизи пожара. Пострадавших нет.

В результате ЧП повреждены кровля сарая и имущество внутри.

Причина пожара устанавливается.

Евгений Товстик,

инспектор сектора пропаганды

и взаимодействия с общественностью

Бобруйского горрайотдела по ЧС

 

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