В Бобруйске горел сарай
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16 марта в 22.14 поступило сообщение о пожаре сарая в Бобруйске на переулке Циалковского.
Когда спасатели прибыли на место, наблюдалось открытое горение сарая, создалась угроза соседним зданиям и сооружениям.
Усилиями работников МЧС спасены 2 дома, баня и сарай вблизи пожара. Пострадавших нет.
В результате ЧП повреждены кровля сарая и имущество внутри.
Причина пожара устанавливается.
Евгений Товстик,
инспектор сектора пропаганды
и взаимодействия с общественностью
Бобруйского горрайотдела по ЧС
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