В Бобруйске горел сарай

16 марта в 22.14 поступило сообщение о пожаре сарая в Бобруйске на переулке Циалковского.

Когда спасатели прибыли на место, наблюдалось открытое горение сарая, создалась угроза соседним зданиям и сооружениям.

Усилиями работников МЧС спасены 2 дома, баня и сарай вблизи пожара. Пострадавших нет.

В результате ЧП повреждены кровля сарая и имущество внутри.

Причина пожара устанавливается.

Евгений Товстик,

инспектор сектора пропаганды

и взаимодействия с общественностью

Бобруйского горрайотдела по ЧС