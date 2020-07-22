В Бобруйске горел автомобиль. Справиться с ЧП водителю помог горожанин
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Утром 21 июля в 10.02 спасателям на линию «112» поступило сообщение о возгорании автомобиля «Тойота Карина» 1996 года выпуска на перекрестке улиц Пролетарской и Пионерской в Бобруйске.
72-летнему пенсионеру с огнем помог справиться случайный свидетель ЧП. С помощью своего порошкового огнетушителя, взятого из машины, мужчина ликвидировал пожар до прибытия подразделений МЧС.
В результате уничтожена приборная панель и лобовое стекло, поврежден автомобиль.
Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.
Елена Кричко,
инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям
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