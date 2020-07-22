В Бобруйске горел автомобиль. Справиться с ЧП водителю помог горожанин

Утром 21 июля в 10.02 спасателям на линию «112» поступило сообщение о возгорании автомобиля «Тойота Карина» 1996 года выпуска на перекрестке улиц Пролетарской и Пионерской в Бобруйске.

72-летнему пенсионеру с огнем помог справиться случайный свидетель ЧП. С помощью своего порошкового огнетушителя, взятого из машины, мужчина ликвидировал пожар до прибытия подразделений МЧС.

В результате уничтожена приборная панель и лобовое стекло, поврежден автомобиль.

Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

Елена Кричко,

инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям