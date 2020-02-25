В Бобруйске две легковушки оказались на тротуаре

Вечером 24 февраля в Бобруйске произошло серьезное ДТП на пересечении пр-та Георгиевского с улицей Володарского. Два легковых автомобиля оказались на тротуаре. По фотографиям видно, что машины получили серьезные механические повреждения.

Более подробную и официальную информацию ожидаем от Бобруйской ГАИ.

Фото: телеграм-канал "Дороги Бобруйска"