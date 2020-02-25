В Бобруйске две легковушки оказались на тротуаре
95 0
0
Вечером 24 февраля в Бобруйске произошло серьезное ДТП на пересечении пр-та Георгиевского с улицей Володарского. Два легковых автомобиля оказались на тротуаре. По фотографиям видно, что машины получили серьезные механические повреждения.
Более подробную и официальную информацию ожидаем от Бобруйской ГАИ.
Фото: телеграм-канал "Дороги Бобруйска"
Читайте
также
также
-
В Бобруйске две легковушки оказались на тротуаре
-
Очередная баня горела в одной из деревень Бобруйщины
-
В Бобруйске злоумышленники проникли в дом и похитили имущество
-
Некачественные фонари и светильники выявили в продаже в Бобруйске
-
В Могилевской области с начала года зафиксировано 18 случаев сбыта фальшивой валюты в обменных пунктах
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости