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Происшествия

В Бобруйске две легковушки оказались на тротуаре

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В Бобруйске две легковушки оказались на тротуаре

Вечером 24 февраля в Бобруйске произошло серьезное ДТП на пересечении пр-та Георгиевского с улицей Володарского. Два легковых автомобиля оказались на тротуаре. По фотографиям видно, что машины получили серьезные механические повреждения.

Более подробную и официальную информацию ожидаем от Бобруйской ГАИ.

Фото: телеграм-канал "Дороги Бобруйска"

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