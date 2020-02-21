В Бобруйске дан старт Единому дню безопасности

В мероприятии приняли участие работники Бобруйского горрайотдела по ЧС, организация «Красный крест», «БелГосСтрах», а также волонтеры и члены БРСМ. Пропагандисты МЧС предлагали посетителям присоединиться к акции, поучаствовать в интерактивных играх. На площадках безопасности спасатели рассказывали о главных причинах пожаров, об устройстве автономного пожарного извещателя, о том, как правильно вести себя в случае пожара и ориентироваться по знакам эвакуации. Также предлагали горожанам и их детям поиграть в игру «Эвакуация», «Угадайка», примерять боевую форму спасателя. Представители «Красного креста» демонстрировали первую медицинскую помощь при травмах, желающим измеряли артериальное давление и рассказывали о том, что делать, если человек подавился. На протяжении акции в торговом центре демонстрировались видеоролики МЧС, звучали аудиоролики о безопасности, участники акции исполняли эстрадные песни о мире и безопасности.