В Бобруйске чуть не сгорел автомобиль

Днем 5 февраля на телефон 112 спасателям поступило сообщение о загорании автомобиля на ул. Черняховского в Бобруйске.

Когда сотрудники МЧС прибыли на место, из-под капота авто уже выходил дым. Открытого огня удалось избежать: хозяин автомобиля вовремя воспользовался огнетушителем.

В результате ЧП повреждена передняя часть автомобиля. Никто не пострадал.

Причина пожара устанавливается. Одной из рассматриваемых версий – нарушение правил эксплуатации электрооборудования автомобиля.

МЧС напоминает: если вы стали очевидцем пожара или другой чрезвычайной ситуации, не оставайтесь в стороне – незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112 и расскажите спасателям о случившимся.

В случае загорания автомобиля: остановитесь, выведите всех пассажиров на безопасное расстояние, сообщите о пожаре на номер 112, воспользуйтесь огнетушителем или другими подручными средствами пожаротушения (ткань, песок, земля, снег).