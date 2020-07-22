В Бобруйске четверо парней задержаны по подозрению в хищении товаров из рыночных павильонов

В июле в милицию с заявлениями о пропаже товара обратились сразу несколько индивидуальных предпринимателей. Все они являлись владельцами торговых павильонов на крытом рынке по ул. К. Маркса в Бобруйске.

Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям сотрудниками отделения уголовного розыска отдела милиции Ленинского района г. Бобруйска были установлены личности подозреваемых.

По предварительной информации, поздним вечером четверо товарищей, местные жители возрастом от 19 до 24 лет, гуляли по городу. Мимо рынка не прошли: проникли на территорию. Не зная, какой именно товар находится за закрытыми роллетами, вскрыли несколько. Из трех торговых павильонов вынесли одежду, обувь и кондитерские изделия. Все похищенное они принесли домой, где вскоре оно было обнаружено правоохранителями и изъято. Подозреваемые в совершении преступления задержаны. Следователями их действиям дана правовая оценка.