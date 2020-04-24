В Бобруйске активисты городского комитета БРСМ провели акцию
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В парке культуры и отдыха Бобруйска в рамках мероприятий, посвященных празднованию 75-летней годовщины советского народа в Великой Отечественной войне, прошла акция, инициированная городским комитетом БРСМ.
Активисты установили здесь скамейку победителей, а рядом с ней – металлическое дерево, на которое все желающие могут повесить письма-треугольники с поздравлениями и пожеланиями ветеранам войны.
К слову, дерево изготовлено членами первичной организации ОАО "Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш». Впереди – благоустройство клумбы возле конструкций.
Акция продолжилась и на Привокзальной площади. Здесь сквер победителей пополнился новыми кленами.
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