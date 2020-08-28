В Бобруйске 29 и 30 августа пройдут сельскохозяйственные ярмарки
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Приглашаем Вас посетить ярмарку 29 и 30 августа по улице Максима Горького (проезжая часть вдоль дома № 41), по улице Ульяновской 35/31 (возле Дворца искусств) с режимом работы с 12-00 до 19-00. Покупателям будет предложен широкий ассортимент плодовоовощной продукции, мясопродуктов, рыбы, кондитерских изделий, продуктов пчеловодства.
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