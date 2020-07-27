В Бобруйске 27 июля можно бесплатно отправить открытку другу

Ежегодно 30 июля во всех странах мира отмечается «Международный день дружбы». Накануне, 27 июля (понедельник) «Белпочта» проведет акцию «Дружба без границ».

- В этот день у каждого желающего есть замечательная возможность поздравить с праздником своих друзей, написав несколько теплых строк, чтобы напомнить, как они важны для вас, - рассказали организаторы. – Доставит открытку в любую точку республики «Белпочта» бесплатно.

Принять участие в акции можно только в специально выбранных ОПС.

В Могилевской области принять участие в акции можно в Могилеве – в отделении почтовой связи №30 (ул. Первомайская, 28, почтовая лавка «Штемпель») и в Бобруйске - в ОПС №27 (ул. Минская, 21). Время проведения с 15 до 16 часов.