В Бобруйске 25-летнего велосипедиста сбил водитель на Mitsubishi

12 мая в 9 часов 25 минут в Бобруйске 25-летний местный житель, управляя автомобилем Mitsubishi Carisma, выезжая с прилегающей территории дома №52 по улице Крылова, не уступил дорогу и совершил наезд на 25-летнего велосипедиста. В результате ДТП велосипедист получил травмы, с которыми был госпитализирован в травматологическое отделение.

Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с пунктом 136 Правил дорожного движения при выезде из жилой и пешеходной зон, прилегающей территории водители должны уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по дороге, а также пешеходам, велосипедистам и всадникам, путь движения которых они пересекают.